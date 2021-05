To je nasilnež, ki je na ljubljanskih protestih napadel pet ljudi (FOTO)

Predvidoma dve leti in osem mesecev bo v zaporu 26-letni Mariborčan Gregor Mitev premišljeval o prvovrstni neumnosti, ki si jo je privoščil na nasilnih protestih 5. novembra lani v središču prestolnice. Tistega dne je v Ljubljani zavrela kri in vneli so se spopadi med nasilnimi protestniki in policisti. Eden glavnih naj bi bil poleg pobudnika Ljubljančana Anisa Ličine prav Mitev. Tistega dne je namreč zagrešil vrsto kaznivih dejanj: kar štiri napade na uradno osebo, ko opravljajo naloge varnosti, poškodovanje tuje stvari, povzročitev lahke in hude telesne poškodbe. Očitno pa je sklenil, da ne ...