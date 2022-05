To je mladoletnici naredil sredi Ljubljane, vzel je tudi nož

Policijsko upravo Ljubljana so v soboto popoldne obvestili o roparski tatvini.

Mladoletni oškodovanki je na Vojkovi cesti v Ljubljani 18-letni osumljenec odtujil torbico, pri čemer jo je porinil s kolesa, nato pa ji zagrozil z nožem v rokah. V nadaljevanju je zagrozil še njeni mami in drugim prisotnim, nato pa zbežal.

Kot so danes sporočili ljubljanski policisti, se je oškodovanka, ko jo je osumljenec porinil s kolesa, lažje poškodovala, 18-letnik pa je po roparski tatvini zbežal v smeri Žal.

Na kraj dogodka so napotili več patrulj, ki so osumljenca ob pomoči obvestil občana o smeri bega kmalu prijeli. Tudi njemu je osumljenec zagrozil z nožem.

Policisti so med postopkom pri osumljencu našli odtujene predmete in manjši nož na preklop ter mu jih zasegli. Pridržali so ga za potreben čas, da zberejo vsa obvestila.

Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine in groženj. Za storitev kaznivega dejanje roparske tatvine je zagrožena zaporna kazen od enega leta do 10 let, za kaznivo dejanje povzročitve lahke telesne poškodbe denarna kazen ali zapor do enega leta ter za kaznivo dejanje grožnje prav tako denarna kazen ali zapor do enega leta.