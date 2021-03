Le en zelo potiho odgovorjen »ja« je bilo včeraj vse, kar je bilo mogoče na ljubljanskem okrožnem sodišču slišati od 25-letnega Petra Gaspetija iz Škocjana pri Domžalah. Oziroma tistega mladeniča, ki je obtožen kar trikratnega umora, storjenega na grozovit in zahrbten način. Peter Gaspeti ob prihodu k preiskovalnemu sodniku 15. junija 2019. FOTO: Dejan Javornik Za žrtve si je 13. junija 2019 izbral svoje najožje sorodnike, in sicer 74-letnega dedka Cirila Gaspetija, 81-letno babico Martino ter njunega invalidnega sina in svojega strica, 51-letnega Zvonka. Vse tri naj bi na brutalen...