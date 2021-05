To je mesto, kjer so na 7-letnika padla 100-kilogramska vrata (FOTO)

Kot smo že poročali, se je v Mariboru zgodila huda nesreča, ko je popustil kovinski nosilec sto kilogramov težkih dovoznih nihajnih kovinskih vrat , ki so padla na otroka in ga pokopala pod seboj.Do nesreče je prišlo v bližini križišča Vetrinjske ulice in ulice Ob jarku v središču Maribora na dvorišču t. i. Salzburškega dvorca.Deček naj bi utrpel zelo hude poškodbe glave, a so se v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zdravniki uspešno borili za njegovo življenje, saj po zadnjih informacijah ni več v smrtni nevarnosti.