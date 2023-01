To je Matjaž Ferlič, ki je iz avta streljal s polavtomatsko pištolo

Polovico osemletne zaporne kazni zaradi poskusa uboja Dejana Gjerkeša je bodisi v priporu bodisi v pravem zaporu že prestal Matjaž Ferlič iz Gačnika pri Pesnici.

Tistega usodnega večera, bil je 13. marec 2017, je med divjo zasledovalsko vožnjo od Hoč do mariborske Ulice proletarskih brigad skozi okno svojega vozila pomolil polavtomatsko pištolo in večkrat ustrelil proti vozilu, v katerem je bil Gjerkeš. Nanj je streljal na treh različnih krajih in sprožil skupno najmanj pet strelov, od katerih je en naboj, ki je šel skozi vrata prtljažnika ter naslonjali zadnjega in voznikovega sedeža, Gjerkeša zadel v hrbet in mu prizadejal udarnino z odrgnino v ledvenem predelu. Ferlič je naklepno kaznivo dejanje začel, a ga ni dokončal, ker mu je oškodovanec z vozilom zbežal in se mu je uspelo zateči na Policijsko postajo Maribor.

Divji lov s streljanjem bi se lahko končal tudi usodno. FOTO: Aleš Andlovič

Gjerkeš je bil sicer novi partner Ferličeve nekdanje zunajzakonske partnerice, do katere je bil leta prej nasilen. Ferliča ob tem ni prav nič motilo, da se Gjerkeš ni vozil sam: »V vozilu oškodovanega sta bila tudi ženska, nekdanja partnerica osumljenca, in mlajši otrok.« Otrok je bil Ferličev. Motiv pa ljubosumje. Zato je bil hkrati s poskusom uboja obsojen še za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Dobil je dodatnih 10 mesecev zapora. Ko je vsevprek streljal, je ena izmed krogel zadela prtljažnik Gjerkeševega audija, nato še zadnji sedež in naslonjalo voznikovega sedeža – a je na srečo izgubila prebojno moč in je bežečemu prizadela le ožganine. Ferlič je imel torej precej sreče, da ni ustrelil lastnega otroka.

Lov na novega partnerja njegove bivše se je začel v Hočah in nadaljeval po mariborskih ulicah. FOTO: Aleš Andlovič

Ob seštevku obeh kazni mu je sodišče na koncu izreklo enotnih 8 let in osem mesecev zapora, »zdržala« je vse do sredine lanskega leta. Takrat so namreč vrhovni sodniki razveljavili del sodbe, ki se nanaša na kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Uspešna obramba

Spomnili so, da je že mariborsko višje sodišče, kar se tiče omenjenega kaznivega dejanja, pritrdilo pritožbi obrambe, da »konkretizacija v opisu obdolžencu očitanega kaznivega dejanja ni dovolj jasna in določna, da bi opredeljevala nevarnost za življenje ljudi in premoženje velike vrednosti, ki je izhajala iz nevarne vožnje oškodovanca, ki ga je s svojim vozilom zasledoval in ga silil v nevarno vožnjo obdolženec. Tudi streljanje v okolju, v katerem se nahajajo ljudje, je lahko splošno nevarno dejanje, vendar mora biti tudi ta nevarnost konkretizirana na način, da je jasno razbrati, da so bila s streli storilca ogrožena življenja drugih ljudi in ne le oseba, zoper katero je sprožil posamezne strele. Navedenega prav tako ni mogoče razbrati iz opisa kaznivega dejanja na dovolj jasen in razumen način.«

Mariborski policisti so storilca prijeli nekaj ur po strelskem pohodu (fotografija je simbolična). FOTO: Oste Bakal

Četudi so višji sodniki prepoznali kršitev iz 11. točke 371. člena zakona o kazenskem postopku, ki govori o nerazumljivosti izreka sodbe, pa je, kot ugotavljajo vrhovni sodniki, niso pravilno uporabili. Oziroma so tej pomanjkljivosti prvostopenjske sodbe pripisali napačno procesno posledico. Da so torej namesto kršitve kazenskega zakona prepoznali absolutno bistveno kršitev določb kazenskega postopka. Sodišče prve stopnje bo moralo zdaj v ponovljenem sojenju za podlago vzeti obtožbo, ki se nanaša na očitek dejanja iz prvega odstavka 314. člena KZ-1, ne da bi upoštevalo tiste spremembe obtožbe, ki jih je državni tožilec vložil po izdaji sodbe višjega sodišča, zaradi katerih je vrhovno sodišče ugotovilo kršitev pravic obrambe.

Zoper Ferliča se je nato začelo ponovljeno sojenje glede kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Pred dnevi se je to končalo v njegovo korist, saj mu je bila izrečena oprostilna sodba.