To je izredno nevarni ovinek, opozarjajo gorenjski policisti

Nevarni ovinek med krajema Poljane nad Škofjo Loko in Visoko pri Poljanah. FOTO: PU Kranj

Škofjeloški policisti so v ponedeljek obravnavali dve prometni nesreči, ki sta se zgodili na istem mestu. Gre za »S« ovinek med krajema Poljane nad Škofjo Loko in Visoko pri Poljanah.Po poročanju Policijske postaje Kranj se je v ponedeljek ob 7. uri zjutraj voznik z osebnim avtomobilom prevrnil na streho in se lažje poškodoval. Opoldan pa se je druga voznica na istem mestu z vozilom prevrnila na bok. V obeh primerih je šlo za neprilagojeno hitrost vožnje.Policisti pozivajo voznike k prilagojeni hitrosti vožnje in ustrezni varnostni razdalji. Mokre razmere pa zahtevajo večjo previdnost v vožnji.