V ponedeljek je v že s korono obremenjeno ozračje naše dežele kot strela z jasnega v srce zarezala izpoved 26-letne gledališke in filmske igralke Mie Skrbinac, da jo je med študijem igre na AGRFT kar dve leti – začelo naj bi se v tretjem letniku – spolno nadlegoval profesor igre in znani slovenski igralec. »Nasilje je izvajal tako na urah igre, zapakirano v študijski proces, kot tudi zunaj prostora predavalnice, na hodnikih, čakal me je pred vrati stranišča, v internem baru Drame pa še kje,« je razkrila v Tedniku. Stiska, ki jo v takem primeru občutiš, je pripovedovala,...