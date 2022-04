To je epilog letošnje smučarske sezone: ranjenih 181 smučarjev

Pomlad je nedvomno tu, ob koncu smučarske sezone pa so policisti razkrili statistiko tiste neprijetne plati uživanja na belih strminah.

»Na smučiščih se vsako leto zgodi precej smučarskih nesreč, večino jih obravnavajo nadzorniki. Tiste, ki se končajo s hudo telesno poškodbo ali celo s smrtjo, pa obravnavajo policisti,« sporočajo. V letošnji sezoni so obravnavali 170 nesreč, v katerih se je ranilo 181 smučarjev; v lanskem delu sezone (od 1. novembra do 31. decembra 2021) je bilo v 34 nesrečah udeleženih 38 smučarjev, od tega se jih je huje poškodovalo 15, 20 lažje, preostali pa so bili nepoškodovani.

Od 1. januarja do 5. aprila je bilo v 136 nesrečah udeleženih 173 smučarjev (58 se jih je huje poškodovalo, 81 lažje, preostali so bili nepoškodovani). Najpogostejši vzrok za te nesreče, v 74 primerih, je po oceni policije precenjevanje sposobnosti, sledi neprilagojena hitrost s 16 primeri. Udeleženih je bilo 56 otrok in 15 mladoletnikov.

Vzgoja najmlajših

Čeprav za red primarno sicer skrbijo nadzorniki, pa imajo tudi policisti na smučiščih pomembno preventivno vlogo. »Že njihova prisotnost smučarje pogosto odvrne od hujših kršitev, poleg tega policisti ves čas ozaveščajo obiskovalce smučišč o pomenu upoštevanja mednarodnih vedenjskih oziroma t. i. FIS-pravil.

Policisti smučarji so se usposabljali na Voglu. FOTO: Policija

Svoje aktivnosti še posebno usmerjajo v vzgojo najmlajših smučarjev, ki so najpogostejši udeleženci nesreč. Ena od vidnejših preventivnih aktivnosti policije v zadnjih letih je sodelovanje v projektu Šolar na smuči,« pojasnjujejo na policiji. Policisti smučarji izvajajo tudi nadzor nad prisotnostjo alkohola pri smučarjih in zagotavljajo red na smučiščih.

Na smučišču Vogel je tako 7. in 8. aprila potekalo usposabljanje policistov, ki naloge opravljajo na smučiščih. »Tokratno usposabljanje je prvo po dveh letih premora, ko zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso potekala. Udeležilo se ga je 20 policistov smučarjev iz PU Nova Gorica, Kranj, Celje in Maribor,« so nam pojasnili.

»Tovrstna usposabljanja so za policiste, ki svoje delo opravljajo na smučiščih, izjemno uporabna, saj pri njih sodelujejo tako rekoč vsi deležniki, ki v okviru svojih pristojnosti skrbijo za varnost na smučiščih. Tokrat so poleg predstavnikov policije sodelovali še predstavnik Smučarske zveze Slovenije, zdravnik iz Splošne bolnišnice Jesenice, inšpektorja Inšpektorata za infrastrukturo pa tudi vodja reševalcev in nadzornikov s smučišča Vogel,« so sklenili.

Največ je seveda še vedno odvisno od posameznikov, zato smučajte previdno in odgovorno.