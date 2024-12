To je 57-letnica v Kranju delala osebju v gostilni

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 20. ure obravnavali 57-letno žensko, ki se je nedostojno vedla do gostinskega osebja v enem izmed gostinskih obratov na območju Kranja.

Odredili so ji pridržanje

Po prihodu policistov na kraj s kršitvijo ni prenehala in je z njo nadaljevala, zato so ji odredili pridržanje do 12 ur. Policisti že vodijo prekrškovni postopek.