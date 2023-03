Petnajstega marca 2015 je Sebastijan Colarič (zdaj Sebastien Abramov) vzel življenje 24-letne Sare Veber v dnevni sobi njene domače hiše na Pernovem pri Žalcu. Kriminalisti so dogodek sprva preiskovali v smeri povzročitve smrti iz malomarnosti, saj je Abramov ves čas vztrajal pri tem, da se je zgodila nesreča, da se je strel sprožil nehote, ko je rokoval z orožjem. Preobrat pa se je zgodil januarja 2019, ko je Abramov z novo punco Julijo Adlešič in svojimi starši za več kot milijon evrov poskusil ogoljufati pet zavarovalnic, in to tako, da si je Julija sama s krožno žago odrezala levo roko v z...