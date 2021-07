Tisoče mrtvih ribic v tej slovenski reki

Rečica Ledava je pogosto tarča obremenjevanja in uničevanja.

Rečica Ledava s skupno dolžino 76 km, ki teče skozi Prekmurje, od sosednje Avstrije, nato pa se na slovensko-hrvaško-madžarski tromeji izliva v Muro, je pogosto tarča obremenjevanja in uničevanja. Enkrat ribe in druga živa bitja pobijejo različna škropiva in druga fitofarmacevtska sredstva, drugič izpusti gnoja z večjih farm ter iz bioplinarn oziroma bioelektrarn, zdaj pa je za pogin med 3500 in 4000 ribjih mladic očitno kriv izpust prevroče vode iz lendavskega hotela Árxá.Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je namreč že v torek ob 10.30 poročala, da se je v okolici Lendave zgodil pogin manjših rib, in sicer v reki Ledava med Termami Lendava in tamkajšnjo čistilno napravo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.Tako je obvestilo pristojnega občinskega inšpektorja prejel tudi ribiški inšpektor. Občinski inšpektor je skupaj z direktorjem Čistilne naprave Lendava posumil, da je iz hotelskega kompleksa Árxá iztekala prevroča voda, kar se je izkazalo za vzrok pogina. Na kraj dogodka je ob ribičih prišla tudi policija, ki vodi postopek. »Pregled stanja in fotografije smo naredili tudi ribiči, napisali zapisnike, zdaj pa čakamo, kakšne bodo ugotovitve preiskave,« je po dogodku povedal, predsednik Ribiške družine Lendava, ki dodaja: »Gre za veliko škodo. Za dve leti bi bile te ribe že lovne. Mrtve ribe bi bilo najbolje pobrati iz vode, a je to skorajda nemogoče.«Poginilo je med 3500 in 4000 mladic različnih vrst rib, velikih od 10 do 15 centimetrov, med njimi so našli tudi nekaj večjih. V Ledavi namreč živijo androge, ploščiči, kleni, smuči, ostriži, zelenike in druge. Kakšna je škoda, bodo ribiči vedeli šele po opravljeni cenitvi pooblaščenega cenilca, vsekakor pa gre za nepopravljivo škodo ohranjanja ribjega zaroda v Ledavi, ki se bo poznala še nekaj let. K razsežnosti naravne nesreče poleg izpusta pregrete vode naj bi prispeval tudi majhen pretok vode v Ledavi.Vsekakor je glavni krivec prevroča voda iz hotela, kajti pristojna inšpekcija ter policisti in kriminalisti ugotavljajo, da je imela voda, ki se je čez iztok prelivala v reko Ledavo, neustrezno temperaturo, in sicer naj bi namesto največ 30 neuradno imela kar 43,6 stopinje Celzija.Tako so policisti in okoljski inšpektor ugotovili, da je vzrok pogina mladic iztekajoča topla voda, ki je nastala pri preizkusu hladilne naprave v hotelskem kompleksu. Okoljski inšpektor je nemudoma izdal ustno odločbo, da tako vroča voda ne sme iztekati v potok in so jo pristojni v hotelu za tem ohladili na 29 stopinj Celzija, kar je dovoljeno.Po takojšnjem ukrepanju pristojnih je bilo ugotovljeno, da se vnovični pogin ni zgodil in da se je stanje normaliziralo. Po podatkih policije glede tega ukrepanje več ni bilo potrebno, po kontaktu z Ribiško družino Lendava pa je gospodar sporočil, da so prešteli vidne poginjene ribe in jih ocenili na dolžini 1500 metrov dolvodno na okrog 3500 kadavrov, a števila ni mogoče oceniti povsem natančno, saj so nekatere pod zelenjem. Ocenjujejo, da je pogin znašal 300 kilogramov in še kaj več.Med manjšimi ribami so bili tudi večji primeri ščuk in klenov, več je bilo še zelenik, rdečeok in androg. Okoljski inšpektorje številke potrdil in inšpektorju Muleju zagotovil, da bo povzročitelj pogina pod strožjim nadzorom, Mulej pa je tudi potrdil, da bo v zvezi s tem podana kazenska ovadba zaradi čezmernega obremenjevanja okolja.