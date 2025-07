Tim Kevin Ravnjak kranjski hotel menda zapustil v spremstvu mož v modrem

Nekdanji slovenski deskar Tim Kevin Ravnjak, nekoč znan po svojih zmagovalnih akrobacijah na snežnih strminah, se te dni pojavlja v precej manj zavidljivih zgodbah. Potem ko je v četrtek na kranjskem sodišču priznal, da je na Instagramu objavil fotografijo ženinega mednožja, je čez nekaj ur pristal še v policijskem poročilu zaradi vznemirjanja gostov v enem od kranjskih hotelov.

Ravnjak je bil obsojen na petmesečno pogojno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov. Priznal je, da je javno objavil intimno fotografijo svoje zdaj že nekdanje žene. Obtožbe o fizičnem in psihičnem nasilju ter o zanemarjanju in surovem ravnanju z njuno hčerko je v celoti zanikal. S sodišča je tako odkorakal s pogojno obsodbo v žepu, a očitno se zanj dan še ni končal.

Tim Kevin Ravnjak med olimpijsko tekmo v snežnem žlebu v Pjongčangu februarja 2018 FOTO: Matej Družnik

Po naših informacijah se je pozneje istega dne znašel v novem incidentu. Kot so nam potrdili v kranjskem hotelu Creina, so morali zaradi nedostojnega vedenja zunanjega obiskovalca, ki ni bil gost hotela, poklicati policijo. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah je nered povzročal Tim Kevin Ravnjak.

Po prihodu uniformiranih na kraj dogodka

Kranjski policisti so v petek v svoji dnevni kroniki sporočili, da so dan prej nekaj minut po 20. uri posredovali v enem izmed hotelov na območju Kranja, kjer je 28-letni moški s svojim vedenjem močno vznemirjal goste. Moški je bil po njihovih besedah nedostojen in moteč do hotelskega osebja ter gostov, njegovo obnašanje pa je sprožilo klic na pomoč.

Po prihodu uniformiranih na kraj dogodka se situacija ni umirila – nasprotno. Moški je nadaljeval moteče in nedostojno vedenje, žalil hotelsko osebje, goste in tudi policiste, ki so poskušali pomiriti razgreto dogajanje. Zaradi vztrajnega kršenja javnega reda in miru so policisti njegovo noč zaključili z odredbo o pridržanju za do 12 ur, obenem pa so proti njemu uvedli prekrškovni postopek.

A to še ni konec Ravnjakovih sodnih tegob. Na celjskem sodišču mu sicer trenutno sodijo zaradi suma spolnega napada na mladoletnico leta 2018 na Rogli, kjer je treniral deskanje na snegu. Kaj točno mu očita obtožnica, ni znano, saj so na celjskem sodišču obravnavo zaprli za javnost. Obenem se bo moral Ravnjak na istem sodišču zagovarjati še v enem kazenskem postopku, in sicer zaradi razžalitve Nine Klinar. Razžalil naj bi jo v članku, objavljenem v reviji Suzy.