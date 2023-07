Tilna še niso našli

Kljub večdnevni iskalni akciji še vedno niso našli 21-letnega Koprčana Tilna Šturbeja, ki ga domači pogrešajo že dober teden. Včeraj ob 8. uri so bovški policisti nadaljevali iskanje pogrešanega v naseljih v Breginjskem kotu v občini Kobarid in ob reki Nadiži ter na levi strani reke Soče. Prav tako je iskanje že tretjič zapored v tem tednu potekalo na območju Tolminskih korit vse do naselja Žabče v širši okolici v občini Tolmin.

Tolminskim policistom so se dopoldne pridružili pripadniki GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin, tudi včeraj je v Zgornjem Posočju sodeloval helikopter Letalske policijske enote, za pogrešanim so prejšnje dni podali tudi vodniki s psi za iskanje pogrešanih oseb.

Tilnovi svojci opozarjajo, da je vsaka ura pomembna, saj potrebuje posebno oskrbo.

V nedeljo je akcija vse do večernih ur potekala na območju Kobarida, Podbele, Robiča, Breginja in reke Nadiže, doline Učje ter Soče. Policisti in drugi sodelujoči so pregledali tudi območja na levi strani reke Soče proti Tolminu (vasi Drežnica, Ladra, Kamno, Vrsno ...). Na obsežnih območjih v Zgornjem Posočju je sodelovalo več policistov z območja Policijske uprave Nova Gorica in pripadnikov civilne zaščite iz Kobarida, gasilci z območja Kobarida in tolminski gorski reševalci, vse skupaj okoli 50 ljudi.

Ker ga kljub prizadevanjem še niso našli, pristojni javnost znova prosijo za pomoč.

Številka 113

Aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešanega potekajo tudi na območju Policijske uprave Koper, kjer so obvestilo o Tilnu prejeli 15. julija ob 22.15. »Prav tako policisti PU Nova Gorica nadaljujejo zbiranje dodatnih obvestil, izmenjavo informacij s koprskimi kolegi in izvajanje drugih aktivnosti (pridobivanje videoposnetkov, preverjanje več informacij o opažanju pogrešanega na različnih območjih, svojce vsak dan seznanjamo z izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi) s ciljem, da bi čim prej našli pogrešanega 21-letnika. Prav tako smo v teh dneh pridobili in v nadaljevanju preverili več obvestil o pogrešani osebi, vendar se je izkazalo, da ne gre za Tilna Šuberja. Ne nazadnje smo preverili tudi pridobljene posnetke moškega z dne 17. julija 2023, ki je bil v naslednjih dneh znova opažen na Kobariškem in je bil po opisu podoben pogrešani osebi.« A se je ob nedeljski informaciji izkazalo, da ne gre za Tilna, ampak domačina iz Zgornjega Posočja.

V iskalni akciji poleg policistov sodelujejo tudi pripadniki civilne zaščite, gasilci in gorski reševalci.

Ker pristojni kljub številnim aktivnostim v zadnjih dneh Tilna še niso izsledili, širšo javnost policisti znova prosijo, naj jim morebitne podatke o pogrešanem sporočijo na številko 113 ali pokličejo na najbližjo policijsko postajo, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kot dodajajo, je Tilen visok približno 182 centimetrov, suhe postave in težak približno 75 kg. Ima nekoliko daljše temno rjave lase, modre oči, oblečen je v kratke hlače in črno majico brez rokavov, obut v črne športne copate znamke Nike. Na levi roki (podlahti) ima brazgotino od ureznine.