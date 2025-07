Tiktoker Irenej Bizjak - Vegan ponovno na sodišču: deklice izpostavljal, zmerjal in poniževal

Irenej Bizjak iz Potoč na Ajdovskem, znan pod vzdevkom Vegan, še ni opravil s sodnimi postopki, ki si jih je nakopal s svojim početjem. Včeraj je ljubljanska okrajna sodnica Staša Dolenc Lazar zanj namreč opravila predobravnavni narok v primeru, kjer je žrtev prav tako mladoletna oškodovanka. Čeprav vsebina obtožnega predloga ni znana, gre po opisu za kaznivo dejanje, ki na moč spominja na pedofilski škandal, ki smo ga razkrili v Slovenskih novicah in zaradi katerega je bil kasneje pravnomočno obsojen na dve leti zapora.

Včeraj ga niso pripeljali iz celjskih zaporov, kjer prestaja zaporno kazen, narok so opravili prek videokonference.

Bizjaka včeraj niso pripeljali iz celjskih zaporov, kjer prestaja zaporno kazen, narok so namreč opravili prek videokonference. Kot smo lahko slišali, gre za primer, v katerem je obtožni predlog spisalo okrožno tožilstvo v Kranju; včeraj ga je v Ljubljani zastopala tožilka Manca Klun Vlah. Na naroku je bila prisotna tudi oškodovanka z materjo in pooblaščencem, odvetnikom Rokom Pleterskim Puharičem. Ne tožilka ne odvetnik nista nasprotovala, da na predobravnavnem naroku pristostvuje javnost, a je sodnica sama ocenila, da že v tej fazi postopka zaradi narave kaznivega dejanja in vsebine obtožnega predloga novinarje pošlje iz dvorane.

Tako nismo smeli slišati niti, ali Bizjak priznava krivdo za pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene. Kazenski zakonik sicer predvideva, da se storilec, ki »osebo, mlajšo od petnajst let, prek digitalnih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi z njo spolno občeval ali storil katero drugo spolno dejanje ali zaradi izdelave materiala s seksualno vsebino, kaznuje z zaporom do enega leta«.

Nagovarjanje prek spleta

Spomnimo, Bizjak je do aretacije vsepovprek snubil deklice iz vse Slovenije, stare med 10 in 14 leti, jih prek TikToka, Snapchata in Instagrama javno nagovarjal k srečanju, spolnosti, pošiljanju golih fotografij, jih izpostavljal, zmerjal in poniževal. Sam je ocenil, da naj bi bile kar one odgovorne za vse skupaj, ker da so se same vključevale v njegova neposredna predvajanja na TikToku in mu tudi pisale.

Bizjak je do aretacije vsepovprek snubil deklice iz vse Slovenije, stare med 10 in 14 leti.

A sodišča seveda ni prepričal. Za kaznivo dejanje nad deklico, ki mu je na njegovo prigovarjanje poslala fotografijo svoje gole zadnjice, je dobil osem mesecev zapora, za štiri kazniva dejanja na škodo še štirih deklic, ki so ostala pri poskusu, so mu naložili pet mesecev, za dve oškodovanki po tri mesece, za eno pa mesec dni zapora. Zaradi 20 datotek spolnih zlorab otrok, ki jih je hranil na USB-disku in telefonu, je dobil dodatnih šest mesecev življenja za rešetkami, enotna kazen pa je bila dve leti.

Le mesec potem, ko ga je obsodil tričlanski senat novogoriškega sodišča, pa je bil na ljubljanskem sodišču pravnomočno obsojen še zaradi groženj novinarjem Slovenskih novic. »Če takoj ne izbrišete teh laži o meni, se zna zgoditi, da bo na vašem uredništvu kmalu masaker!« je bil namreč 30. septembra predlani prek TikToka njegov odziv na prvi članek o primeru, ki so ga novinarji Slovenskih novic preiskali in razkrili javnosti.

Zaradi teh groženj je bil pravnomočno obsojen na petmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Dve leti mora obiskovati tudi psihološko svetovanje pri Društvu za nenasilno komunikacijo.