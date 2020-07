Tik pred sodbo zamenjal odvetnika

Jože Petek bo odslej zastopal Mitroviča. FOTOgrafiji: Tanja Jakše Gazvoda

Obtoženec šibkega zdravja

Že obsojen zaradi umora

6 let zapora so obtožencu naložili na prvem sojenju.

Če bi šlo vse po planu, bi lahko sodnica okrožnega sodišča v Novem mestupo zaslišanju treh ali štirih prič izrekla sodboiz Verduna pri Novem mestu, ki je konec avgusta pred dvema letoma v lokalu Klanček v Črmošnjicah pri Stopičah hudo prebutal gostaiz Novega mesta. A tokrat je prišlo do novega preobrata oziroma zapleta.Že v zadnjem mesecu je bila obravnava kar dvakrat tik pred zdajci odpovedana, Mitrovič se je namreč obakrat, ko bi moral stopiti pred roko pravice, slabo počutil, tokrat pa je poskrbel za drugačno presenečenje. Odslovil je namreč odvetnico, ki ga je zastopala po uradni dolžnosti, čeprav je ves čas sojenja kazalo, da je Mitrovič zadovoljen z njo. Je pa po telefonu pooblastil novega odvetnika, in siceriz Ljubljane.Menjava odvetnika je sicer obtoženčeva pravica, vendar je ta poteza znova zavlekla postopek. Odvetnik je namreč tik pred zdajci dobil pooblastilo, tako da v tem kratkem času ni imel možnosti ne sestati se z obtoženim niti pogledati v spis. In obravnava je znova preložena, tokrat za dva tedna. Je pa bil tudi tokrat Mitrovič šibkega zdravja. V sodno dvorano je prišepal, saj ga močno boli noga, prav tako ima težave z želodcem. Zaradi zdravstvenih težav je dva dni pred sojenjem, ker je izgubil zavest, obiskal zdravnika in v UKC so mu svetovali teden dni počitka. A je kljub temu prišel na sodišče.Napad se je zgodil 23. avgusta 2018. Potočar, ki ga je Mitrovič nekajkrat s pestjo močno udaril v glavo, zaradi zdrobljenih številnih obraznih kosti še vedno čuti posledice udarcev, njegovo zdravljenje pa še vedno ni končano. Tako kot ni končano sojenje za povzročitev hude telesne poškodbe. Mitrovič je bil za isto dejanje enkrat že obsojen, kazen pa je bila razmeroma visoka: šest let za napad, ker pa mu je moralo sodišče preklicati tudi pogojno, je enotna kazen znašala devet let in deset mesecev zapora. A je višje sodišče sodbo razveljavilo, saj naj bi dejanje v sodbi storil z eventualnim, ne pa direktnim naklepom, zaradi česar je bilo treba celotno sojenje ponoviti.Zvrstile so se številne priče, ki so osvetlile tako dogodek kot dogajanje po njem, veliko pa je bilo govora tudi o Mitrovičevi osebnosti. Mitrovič je namreč že obsojen zaradi umora in poskusa umora v Srbiji. Dejanje se je zgodilo leta 1999, a ker je po krvavem obračunu s sorodniki pobegnil v Slovenijo, so mu sodili v Novem mestu. Obsojen je bil na 20 let zapora, kar je bila takrat najvišja možna kazen, avgusta 2015 pa je bil predčasno odpuščen.Mitrovič z dejanjem v lokalu pred slabima dvema letoma ni upravičil zaupanja komisije za pogojne odpuste, saj je že med pogojnim odpustom ponovil hudo kaznivo dejanje, tudi zato mu je bil v prvem sojenju za povzročitev hude telesne poškodbe preklican pogojni odpust, kazen pa je bila višja. A Mitrovič je povedal, da je bil v lokalu izzvan in je zato prišlo do obračuna. Se je pa v času, ko je prišel iz zapora, prav zaradi želje po izogibanju konfliktom vrgel v delo, prav tako se je zdravil zaradi alkohola. Sojenje se bo torej nadaljevalo čez dva tedna z zaslišanjem nekaj prič in morebitno sodbo.