Tik pred polnočjo zagorelo šest vozil (FOTO)

Številni prleški gasilci niso imeli mirnega silvestrovanja v družinskem okolju, kajti pol ure pred začetkom odštevanja so morali na intervencijo.

Ob 23.29 so namreč prejeli obvestilo uprave za zaščito in reševanje, da v naselju Nunska Graba, nedaleč od Ljutomera, gori šest osebnih avtomobilov. Požar so pogasili gasilci PGD Ljutomer, PGD Stročja vas in PGD Pristava.

O vzroku požara in tem, ali je morebiti imela vmes prste pirotehnika, ter kolikšna je materialna škoda, policisti še niso poročali.