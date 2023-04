Tik pred polnočjo je silovito počilo: z avtom trčil v semafor

V četrtek ob 23.23 je na Ljubljanski cesti v Dobu, občina Domžale, osebno vozilo trčilo v semafor. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj, do prihoda reševalcev NMP Domžale nudili pomoč poškodovani osebi in jo prenesli do reševalnega vozila. Odklopili so tudi akumulator in posuli razlite motorne tekočine.

Za sanacijo poškodovanega semaforja je poskrbelo podjetje EIS Skočaj.

Na kraju je posredovala tudi enota policije PP Domžale, poroča uprava za zaščito in reševanje.