Tik pred komo še poklicala pomoč

Na srečo še pravočasno je ena od članic družine, v kateri so kot domine drug za drugim kar štirje najožji člani izgubljali zavest, prijela za telefon in poklicala pomoč, sicer bi se lahko končalo tragično, tako kot davnega leta 2012 pod Roglo, ko so se trije mladi odpravili na smučanje, a do snega nikoli niso prišli, saj jih je v apartmaju umoril tihi ubijalec – ogljikov monoksid.Niso več ogroženiKot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so v torek nekaj po 16. uri prejeli obvestilo o nezavestnih osebah v enem od stanovanj v Krimski ulici v Ljubljani. Članica družine je poklicala pomoč, nato pa so tudi njo našli ...