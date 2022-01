Tik ob državni meji našli truplo neznanega moškega

Policijska uprava Nova Gorica poroča o najdbi trupla neznanega moškega nad železniškim predorom tik ob državni meji na območju Nove Gorice (Streliška ulica). Poleg pokojnega so našli tudi kolo znamke Nakamura.

Takoj po prejetem obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti iz Nove Gorice, ki so kraj zavarovali in izvedli prve nujne preiskovalne ukrepe. Ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka.

Sodnica je odredila sodno obdukcijo, ki jo bodo opravili na ljubljanskem inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

Identitete moškega za zdaj še niso ugotovili. Sočasno so bili o najdbi trupla obveščeni tudi italijanski varnostni organi, ki pri preiskavi sodelujejo s slovensko policijo.

»Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja dodatnih preiskovalnih dejanj, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva okoliščin najdbe moškega trupla, širši javnosti ne moremo posredovati oziroma jih bomo lahko kasneje,« so še dodali.