Tihotapila sta ilegalce, a so vse polovili

V sredo malo pred 1. uro so se lendavski policisti na relaciji Hotiza–Črenšovci vozili za osebnim avtom z romunsko registracijo, ki na znake policistov ni zaustavil in je s svojo vožnjo ogrožal druge udeležence v prometu. Zunaj Črenšovcev v smeri proti Srednji Bistrici je z vozilom zapeljal na poljsko pot, nato pa zunaj te na njivo, kjer je vozilo obstalo. Iz vozila so vsi zbežali.

Policisti so na kraju dejanja zgrabili 11 tujcev (6 Bangladeševcev, 4 Pakistance in Indijca), za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Voznika na kraju dogodka niso izsledili.

Po intenzivnem iskanju pobeglega voznika so ga nekaj pred 7. uro izsledili v Odrancih, kjer so mu odvzeli prostost. V nadaljnjem postopku so ugotovili, da se je državljan Litve najprej izkazal s ponarejenimi ukrajinskimi dokumenti in da mu je pomagal neznanec. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in intenzivnim policijskim sodelovanjem so v Lendavi izsledili in prijeli še drugega državljana Litve.

S kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje so ju predali preiskovalnemu sodniku. Ilegalci so zaprosili za mednarodno zaščito.