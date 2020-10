Tihotapila ilegalce, a so ju dobili, stara sta 17 in 27 let

Hrvaška državljana, stara 17 in 27 let, sta pred dnevi z najetima osebnima avtomobiloma renault twingo z zagrebškega registrskega območja na območju Policijske postaje Gorišnica po lokalni cesti, ki vodi čez državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo, nedovoljeno in na kraju, kjer ni mejnega prehoda, spravila šest tujcev, dva Iračana in štiri Irance.



Ko so ju policisti želeli ustaviti, se voznika na njihove znake nista ozirala in sta z nevarno vožnjo poskušala pobegniti; vozila sta tudi po nasprotnem smernem vozišču, spreminjala smer vožnje, ne da bi vključila smernike, se nepravilno razvrščala pred križišči. Ko sta zapeljala v slepo ulico, sta ustavila vozili in zbežala, pobegnili so tudi potniki. Voznika in šest tujcev so policisti kmalu prijeli ter ugotovili, da voznika povrhu nimata vozniškega dovoljenja. Obema so najeti vozili zasegli.



Mariborski kriminalisti, ki so prevzeli postopek, so ugotovili, da sta voznika dejanje storila kot člana hudodelske združbe, ki za plačilo tihotapi ljudi. Privedli so ju k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptuju, ta pa je po zaslišanju za polnoletnega osumljenca odredila pripor, mladoletnika pa predala Centru za socialno delo Spodnje Podravje.

Policisti so zoper oba zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in nedovoljenega prehoda državne meje podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ormožu. To ju je spoznalo za odgovorna storitve vseh očitanih prekrškov. Zaseženi vozili je sodišče vrnilo lastniku (družbi za izposojanje vozil).