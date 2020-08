Tihotapil jih je osem, ubil tri

Voznik je imel v beemveju osem migrantov, državljanov Sirije, ki so pred tem ilegalno prestopili mejo. V vozilu je bila še mladoletna oseba (pastorek voznika), ki pa ni bila poškodovana. Pet migrantov je bilo na zadnjem sedežu, trije v prtljažniku. Voznika je potem, ko je prehitel tovorno vozilo, pri menjavi pasov zaneslo in je trčil v ograjo. Vozilo se je začelo obračati okoli svoje osi, trčilo je še v ograjo ob prehitevalnem pasu. Pri tem so iz prtljažnika padle tri osebe, ena je umrla na kraju dogodka, druga pa v ljubljanskem kliničnem centru. Tretji migrant je še v reanimaciji, so konec novembra policisti poročali o ...