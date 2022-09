Tihotapec ilegalcev se je pognal v beg

S Policijske uprave Novo mesto so včeraj poročali o več ilegalnih migrantih, ki so jih zalotili in tako niso mogli nadaljevati poti v obljubljeno deželo. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so v Brezju pri Veliki Dolini v torek prijeli osem tujcev, državljanov Turčije, ki so mejo prestopili zunaj mejnega prehoda.

»Prijeli so tudi 28-letnega državljana Kosova z urejenim bivanjem na Hrvaškem, ki je bil, kot vse kaže, njihov vodič. Ko je ugledal policiste, se je pognal v beg, a so ga pozneje prijeli, vklenili in pridržali,« je sporočil Robert Perc, vodja Operativnokomunikacijskega centra PU Novo mesto. Kot je dodal, so se v delo vključili še novomeški kriminalisti.

V Novi vasi pri Mokricah so policisti prijeli deset državljanov Malija, v Mihalovcu pa še šest državljanov Burundija. Med slednjimi sta bila tudi dva otroka.

Policisti vodniki službenih psov pa so dopoldne v Brezju pri Veliki Dolini prijeli štiri državljane Burundija. Popoldne so jih črnomaljski policisti prijeli še šestnajst pri Ziljah. Policisti na mejnem prehodu za mednarodni promet Metlika pa so dopoldne na vstopu kontrolirali tovorno vozilo s priklopnikom s črnogorskimi registrskimi tablicami.

»Pri temeljiti mejni kontroli so v tovornem prostoru odkrili šest državljanov Afganistana, ki so se tam skrivali. Po prvih ugotovitvah so se na prikolico vkrcali na skrivaj na enem od avtocestnih počivališč na Hrvaškem. Pri tem so zagotovo imeli pomoč, saj je bila plombirana kovinska vrvica, s katero je bil zapečaten tovor, prerezana in nato spet spojena. Postopek so prevzeli hrvaški policisti,« je pojasnil Perc.

Veliko jih k nam pride skritih med tovorom. FOTO: Oste Bakal

Brežiški policisti so popoldne prijeli tri državljane Kube, ki so prišli do Rigonc mimo mejnega prehoda, v Sobenji vasi pa pet državljanov Indije. Policisti specializirane enote za nadzor državne meje so na istem območju prijeli devet državljanov Sirije, med katerimi je bilo pet otrok. V noči na sredo so pri Ponikvah prijeli devet državljanov Konga, pri Slovenski vasi pa še tri. Postopki s tujci še niso zaključeni, je še dodal Perc.