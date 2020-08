Tihotapci v priporu

Policisti so znova imeli nekaj dela s tujci, ki so k nam prišli na nedovoljen način.



V sredo malo pred pol deveto uro zvečer so na območju Središča ob Dravi prijeli Maročana, ki je prej na zeleni meji nedovoljeno vstopil s Hrvaške. Že prej so imeli policisti PP Gorišnica v postopku državljana Romunije, ki sta z osebnim avtomobilom s hrvaškimi registrskimi oznakami prestopila državno mejo na kraju, kjer ni mejnega prehoda, za to pa nista imela ustreznih dovoljenj. Policisti so ju oglobili.



Zvečer so na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje na priklopnem tovornem vozilu s turškimi registrskimi oznakami odkrili skritega državljana Palestine (po postopku so ga vrnili na Hrvaško). Na mednarodnem mejnem prehodu Središče ob Dravi pa so na priklopnem tovornem vozilu s slovenskimi registrskimi oznakami odkrili skrita državljana Sirije, naknadno pa še Afganistanca. Ker tam slovenski in hrvaški policisti opravljajo skupno mejno kontrolo, so tujce v postopek prevzeli hrvaški varnostni organi.

Kriminalisti murskosoboške policijske uprave pa so pred dnevi obravnavali tri osumljence (dva Belgijca in enega državljana Bolgarije) in 17 tujcev, ki so z njihovo pomočjo na nedovoljen način prišli v Slovenijo, dan za tem pa še Nizozemca in 29 ilegalnih prebežnikov, ki so k nam prišli z njegovo pomočjo. Vse osumljence so s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika sodišča v Murski Soboti, ta pa je za vse odredil pripor. Vozila, ki so jih uporabljali, so zasegli.