Tihotapcem orožja 21 let zapora

Po skoraj desetih mesecih se je končalo sojenje še preostali osmerici obtoženih, ki so se od 15. septembra 2016 do 15. junija 2018 ukvarjali s hranjenjem in preprodajo orožja. Gre za strelno orožje, kot je ob izreku sodbe osmerici poudarila ljubljanska okrožna sodnica Milena Turuk, ki pomeni nevarnost za življenje in zdravje ljudi, saj se lahko uporablja tudi v teroristične namene ali za izvrševanje najhujših kaznivih dejanj.»Dejanje je bilo storjeno v organizirani hudodelski združbi, katere člani so bili enakovredni,« je obtožene Stanka Zabukovca, Vlada Andrašija, Denisa Cunka, Igorja Malovca, Damirja Posleka in Žarka ...