Ti turisti iz Slovenije ne bodo odšli samo z lepimi spomini

Pred dnevi so rokovnjači v Izoli državljanom Nemčije in Češke ukradli 4 električna kolesa: 2-krat canyon, vredni 10.000 evrov, in 2-krat enduro kelles swag in merida, vredni 5000 evrov.

Nepridiprav je na Volarski ravnini ob glavni cesti Tolmin–Kobarid vlomil v avto švicarske registracije ter ukradel ribiški palici, večjo potovalno torbo, kamero s pripadajočimi baterijami in polnilcem, dron ... Švicarska turista imata za 5000 evrov škode.

V hotelu pri Sežani je nebodigatreba dvema državljanoma Češke ukradel kovčka. Oškodovana sta za 4000 evrov.

Turista sta okoli polnoči na avtocestnem postajališču blizu Grosuplja parkirala svoj avtodom in zaspala. Barabon je izkoristil priložnost, odprl odklenjen avtodom in ukradel vrednejše predmete. Oškodovanca sta krajo zaznala šele zjutraj, ko sta iskala predmete. Škode je za 1300 evrov.