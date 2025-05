Težave v železniškem prometu, nekdo je sredi noči namerno prerezal kabel

Zaradi vandalizma prihaja do zamud vlakov na gorenjski železniški progi. Neznanci so ponoči na odseku med Kranjem in Podnartom odtujili progovni kabel, zaradi česar so morali vzpostaviti nadomestni avtobusni prevoz, so pojasnili na Slovenskih železnicah. Zdaj je železniški promet ponovno vzpostavljen, še vedno pa vlaki zamujajo.

Policisti so bili o dejanju obveščeni danes zjutraj okoli 5. ure. Storilec je kabel prerezal na območju Besnice, ga poškodoval in s tem onemogočil komunikacijo na tem delu, so sporočili s kranjske policijske uprave..

S tem je storilec povzročil oviranje železniškega prometa, saj na tem delu vlaki vozijo počasneje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Še vedno nastajajo zamude

Na Slovenskih železnicah so za vodenje prometa na omenjenem odseku aktivirali dodatno prometno osebje, njihove dežurne ekipe pa že odpravljajo posledice tega dejanja.

Dopoldne so vlaki na relaciji med Ljubljano in Jesenicami spet začeli voziti. Zaradi varnosti pri izvajanju železniškega prometa glede na trenutne omejitve pa še vedno lahko nastajajo zamude, so dodali.