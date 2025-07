Za marsikoga so spomini na Islamsko državo, ki je v minulem desetletju šokirala svet z brutalnostjo in krvoločnostjo pomorov, le oddaljen medijski spomin – a to ne velja za 43-letnega državljana Iraka Rašida Aziza, ki je moral v včerajšnjem dopoldnevu zaradi obtožb terorizma sesti pred sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnik Srečko Škerbec. Arabec Aziz naj bi bil v resnici bolj znan kot Arshad Khamis Hamdani Aziz, ki je bil najmanj v času od aprila do decembra 2016 član Islamske države Iraka in Levanta (ISIS) oziroma vojaške enote Dhat al-Sawari, za kar je prejema...