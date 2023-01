Teolog Edi ubil soseda, očeta štirih otrok

Čez natanko tri dni bo minilo eno leto od grozljivega umora, ki naj bi ga v Italiji zagrešil 55-letni Slovenec Edi Žegarac. Zgodilo se je v predelu letoviškega Riminija – Misanu Adriaticu – navsezgodaj zjutraj. Ura je bila 6.30, ko naj bi Žegarac svojega 50-letnega soseda Nicolo Donadia napadel s kovinsko telovadno ročko, utežjo. In to ravno v trenutku, ko se je oče štirih otrok vrnil z dela. Slovenec, ki ima tudi italijansko državljanstvo, ga je pričakal pred vrati njegove počitniške prikolice in ga z ročko večkrat močno udaril v glavo. Sosedje so zaslišali glasen krik ter poklicali karabinje...