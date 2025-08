Istrska policija je zaradi brutalnega napada na 19-letnega Vrhničana v Poreču kazensko ovadila še štiri moške, stare 21, 23, 27 in 50 let. Dino Draguzet, Mateo Petrović, Marsell Martinščić in Zvonko Grgić so osumljeni povzročitve hudih telesnih poškodb oziroma opustitve nudenja pomoči poškodovanemu, poroča Jutarnji list. V sredo popoldne so bili privedeni pred preiskovalno sodnico sodišča v Pulju. Obraze so si zakrivali, tako kot pred dnevi njihovi pajdaši – 40-letni profesionalni borec Denis Vojniković, 49-letni Ognjen Savić in 47-letni Emanuel Blagojević z vzdevkom Manči, ki so že priprti. ...