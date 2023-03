Telica zašla v ribnik: poglejte, kako so jo reševali gasilci PGD Lenart (FOTO)

V soboto, ko je okoli 700.000 žensk v Sloveniji praznovalo materinski dan, nekateri gasilci - operativci iz PGD Lenart niso mogli biti pri svojih najdražjih. Imeli so namreč prav posebno nalogo. Iz ribnika v Lormanju, nedaleč od Lenarta v Slovenskih goricah, so namreč morali reševati telico.

Pri svojem delu so bili uspešni in telica je bila vrnjena v domači hlev, pogumni in požrtvovalni fantje in dekleta v gasilskih uniformah pa so še enkrat potrdili, da so vedno pripravljeni pomagati, bodisi da gre za gašenje požarov, reševanje ljudi, živali ali premoženja...

Gasilci so telici pomagali na suho in v domači hlev. FOTO: Pgd Lenart