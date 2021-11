Telefoni so imeli ušesa

V nadaljevanju sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina so včeraj na koprskem sodišču prisluhnili telefonskim pogovorom med strankami in receptorkami kluba Marina pri Ajševici ter brali njihove prepise. Tudi tokrat sta obramba in tožilstvo vztrajala pri diametralno nasprotnih stališčih do položaja deklet, ki so se v klubu prostituirala.

Tožilstvo obtoženim očita, da so v Marini zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. FOTO: Arhiv

Iz prisluhov izhaja, da so gostje iz tujine med drugim spraševali receptorke, koliko deklet bo tistega dne v klubu, pa tudi, od kod so. Ena od receptork je med drugim izrecno pojasnila, da to, kaj se gosti kluba dogovarjajo med sabo, ni njihova stvar.

Državna tožilka Maja Veber Šajn je opozorila, da se je receptorka zlagala, ko je v prisluhu dejala, da ne ve, iz katerih držav so dekleta. To je utemeljila z evidencami o dekletih, ki da so jih v Marini vodili in ki bodo še predmet dokaznega postopka. Receptorke so po njenem prepričanju dobile navodila vodstva kluba, da se o dekletih ne govori in tako daje vtis, da so le gostje.

Odvetnik Miha Šošić, ki zagovarja Dejana Šurbka, se je nato vprašal, kaj bi morala receptorka odgovoriti, da bi bilo tožilstvo zadovoljno. Zagovornica Sergeja Racmana, odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, pa je tožilstvu očitala, da se obnaša, kot da je obtožnica edina resnica. Če dokaz ustreza obtožnici, je v redu, če ne ustreza, pa oseba po mnenju tožilstva laže, je ponazorila Hrovatinova.

Obramba in tožilstvo vztrajata na diametralno nasprotnih stališčih do položaja deklet, ki so se v klubu prostituirala.

Dodatno razpravo je sprožil še en prisluh, v katerem je receptorka gostu ob rezervaciji sobe pojasnila, da je vstop v klub dovoljen le samskim osebam. Obtoženi Šurbek pa je nato pojasnil, da je šlo za vprašanje zasedenosti kapacitet in da bi sobo lahko rezerviral tudi par.

Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi po prepričanju tožilstva dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klub, obtoženi pa so vzpostavili odnos njihove podrejenosti. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom ponujal intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.