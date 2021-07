Kri na slovenskih cestah: motorist (37) umrl po trčenju s tovornjakom

Nekaj čez 16. uro so celjske policiste obvestili o trčenju tovornega vozila in

motorista na območju Lokovice v občini Šoštanj.



37-letni motorist je poškodbam na kraju nesreče podlegel. Več podrobnosti o prometni nesreči bodo pristojni sporočili v nedeljo.



To je letos že 15 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske

uprave Celje, je še sporočila Milena Trbulin iz PU Celje.

Komentarji: