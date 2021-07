Tekla je tudi kri

V središču prekmurske prestolnice, na Trgu zmage, se je v noči na petek zgodil hujši incident, ki je vznemiril že speče meščane.

Okoli pol polnoči so pri okrepčevalnici s hitro prehrano Beli in pri restavraciji Zvezda nastali glasno vpitje, razbijanje in vsesplošen nemir. Kot so neuradno poročali nekateri očividci, sta obračunali skupini mlajših moških in pri tem uporabili celo gostinsko opremo bližnjega lokala s hitro prehrano.



Na kraj so bili napoteni policijske patrulje in reševalno vozilo, ena skupina moških pa se je še pred intervencijo umaknila s prizorišča proti občinski zgradbi, od tam so se odpeljali z osebnimi vozili z mariborskimi registrskimi tablicami, je kolegom iz Sobotainfo.si zaupal očividec.



Incident je za sabo pustil razdejanje in krvave odtise, za dodatne informacije pa smo se obrnili na Policijsko upravo Murska Sobota, ta je sicer v jutranji kroniki sporočila, da so pomurski policisti obravnavali med drugim poškodovanje gostinske opreme, grožnjo in lahko telesno poškodbo.

