Tekla je kri: moškemu (43) ni bilo več pomoči

V sredo ob 20.35 se je na območju Policijske uprave Ljubljana zgodila prometna nesreča s smrtjo voznika motornega kolesa.



Moški (43) iz Ljubljane je vozil motor KTM 1290 super duke. V bližini Ortneka v občini Ribnica je v levem nepreglednem ovinku zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal na bankino, se prevrnil na levo stran in zdrsel po vozišču. Čeprav je med drsenjem izpustil motor, je kljub temu s telesom trčil v stebriček varovalne ograje.



Gasilci PGD Ribnica so motorista skupaj z očividci in kasneje z reševalci oživljali, vendar so bile poškodbe prehude. Do 23.20 je bila cesta zaprta zaradi ogleda prometne nesreče.

