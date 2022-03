Pozor, ste videli Marino, Tanjo in Tino? (FOTO)

»Jo prepoznate? Ste jo videli? Ali veste, kateri avto uporablja, kje se zadržuje ipd.?« To so vprašanja policije javnosti. Na fotografiji je Marina Kramberger, ki je na begu že več mesecev zaradi več različnih kaznivih dejanj. Uporablja avtomobile na izposojo in prebiva v apartmajih, za katere pa pozneje ne poravna računov.

Tanja Štefan in Tina Perša Vrbnjak. FOTO: Policija

Policija piše, da se je nazadnje skrivala oziroma zadrževala na območju Kranja, skupaj s(37) in(25). Policija išče tudi njiju zaradi nadaljnjih postopkov, vse tri iskane osebe pa se lahko nahajajo na katerem koli območju Slovenije.

»Vse, ki bi kar koli vedeli o iskanih osebah, prosimo, da nas o njih obvestite na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 ali nam pišete na elektronski naslov fast@policija.si.«