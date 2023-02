Tatovom je denar najljubši

V Divači je nebodigatreba vlomil v poslovni objekt ter ukradel več katalizatorjev in raznih avtomobilskih delov. Podjetje je oškodoval za 10.000 evrov.

V Šiški so mrhovinarji vlomili večkrat: iz skladiščnih prostorov podjetja so ukradli granulate barvnih kovin, vrednih nekaj tisoč evrov; iz gradbenega zabojnika so ukradli za 3000 evrov orodja; iz več kleti so ukradli električno kolo, moško gorsko kolo cube in druge predmete, skupaj vredno 2500 evrov.

Iz delavnice na Viču je barabin ukradel več koles, orodje in druge predmete. Škode je za 5000 evrov. Na Viču so zlikovci vlomili še dvakrat: iz dveh gradbenih zabojnikov so ukradli za 1500 evrov orodja, iz vrtne lope pa cestno kolo attain SL, vredno 1400 evrov.

V okolici Grosuplja je barabež vlomil v hišo, ukradel nakit in lastnika oškodoval za 4000 evrov, iz hiše v Grosuplju pa nakit in gotovino, skupaj vredno 2000 evrov.

Iz ene od hiš v Gameljnah je vlomilec odnesel športno orožje in gotovino, skupaj vredno 3000 evrov.

V Mostah so vlomilci iz dveh kioskov ukradli za 2800 evrov gotovine.

Na območju Bežigrada je vlomilec iz hiše ukradel denar in nakit ter lastnika oškodoval za 2000 evrov.

Iz pisarne na območju Kočevja so zlikovci ukradli denar in druge predmete. Nastalo je za 2000 evrov škode.

V okolici Domžal je nepridiprav vlomil v hišo ter ukradel za 1500 evrov tehničnega blaga.

Na parkirišču podjetja v Novem mestu je vandal preluknjal 7 pnevmatik na 4 vozilih in naredil za 1200 evrov škode.

Na območju Lokavca je nebodigatreba vlomil v eno od stanovanjskih hiš ter ukradel zapestnico, zlati verižici in prstan.

Z osebnega vozila, parkiranega na Tomšičevi v Slovenj Gradcu, je mrhovinar ukradel vse štiri pnevmatike s platišči.

V Seči je capin vlomil v počitniški objekt ter ukradel hrano in kuhinjsko posodo.