»To je sramota brez primere. Poškodovati in uničevati narodovo eminentno naravno dediščino s sečnjo in krajo lesa ter vanjo še odpeljati za celo prikolico odpadkov, je nezaslišano. Pragozdni rezervat v Krakovskem gozdu je naravna vrednota državnega pomena, zato je takšno dejanje vredno obsojanja in kaznovanja,« je bil v sredo, prav na svetovni dan voda, zgrožen Hrvoje Teo Oršanič, ki je tistega jutra obiskal pragozd. Namesto da bi si spočil oči na prebujajoči se naravi, saj se Krakovski gozd že odeva v zeleno, z drobnim cvetjem posuto preprogo, je zgrožen ugotovil, kako brezčuten, objesten in ...