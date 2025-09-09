Tatovi poljščin dvakrat udarili na Dolenjskem: ukradli 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 25 kg paprike in 2 lubenici

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog na območju Novega mesta v petek nekaj pred 18. uro v Srebrničah zalotili 43-letnika, 52-letnika in 48-letnico, ki so kradli poljščine. Ugotovljeno je bilo, da so nabrali 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 7 kg paprike in 2 lubenici. Ukradeno zelenjavo so jim zasegli in jo vrnili oškodovancu. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V soboto spet kradli

V soboto malo pred 17. uro pa so prav tako v Srebrničah pri tatvini poljščin zalotili 19-letnika, 21-letnico in 49-letnico, ki so kradli poljščine. Ugotovljeno je bilo, da so nabrali približno 12 kg paprike. Ukradeno zelenjavo so jim zasegli in jo vrnili oškodovancu. Tudi zoper te osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.