UKRADENO POLICISTI VRNILI

Tatovi poljščin dvakrat udarili na Dolenjskem: ukradli 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 25 kg paprike in 2 lubenici

Ukradeno zelenjavo so jim zasegli in jo vrnili oškodovancu.
Fotografija: Tatovi so ukradli ukradli 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 25 kg paprike in 2 lubenici. FOTO: Delo UI
Tatovi so ukradli ukradli 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 25 kg paprike in 2 lubenici. FOTO: Delo UI

M. U.
09.09.2025 ob 14:40
M. U.
09.09.2025 ob 14:40

Policisti PP Novo mesto so med opravljanjem nalog na območju Novega mesta v petek nekaj pred 18. uro v Srebrničah zalotili 43-letnika, 52-letnika in 48-letnico, ki so kradli poljščine. Ugotovljeno je bilo, da so nabrali 5 kg buč, 12 kg paradižnika, 7 kg paprike in 2 lubenici. Ukradeno zelenjavo so jim zasegli in jo vrnili oškodovancu. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V soboto spet kradli 

V soboto malo pred 17. uro pa so prav tako v Srebrničah pri tatvini poljščin zalotili 19-letnika, 21-letnico in 49-letnico, ki so kradli poljščine. Ugotovljeno je bilo, da so nabrali približno 12 kg paprike. Ukradeno zelenjavo so jim zasegli in jo vrnili oškodovancu. Tudi zoper te osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

 

