Tatovi na delu tudi v Občini Hoče - Slivnica, ukradli kip padlega borca pred osnovno šolo

Zaradi poplav, ki so prizadele Slovenijo, so morali v več krajih evakuirati prebivalce. In ker priložnost dela tatu, so se začeli okoli praznih hiš smukati sumljivi ljudje. Stisko prizadetih na poplavljenih območjih so poskušali izkoristiti tatovi in goljufi, zato policija opozarja na previdnost in poziva, da vsa sumljiva ravnanja takoj prijavite na številko 113.

V Občini Hoče - Slivnica je prišlo do kraje in poskusa kraje umetnin, in sicer so neznanci ukradli kip Franca Lešnika - Vuka v Slivnici in poskusili ukrasti kip dr. Karola Glaserja v Hočah. Župan občine dr. Marko Soršak prosi občane za pomoč:

»Vedno znova smo presenečeni in hkrati razočarani, kakšno škodo lahko posameznik ali skupina ljudi naredi obeležjem in spominu posamezne osebe oz. kraja. Izpred OŠ Franca Lešnika - Vuka so neznanci, predvidoma v noči na 13. julij, ukradli kip partizana Franca Lešnika - Vuka, ki je padel v boju, star komaj 22 let, ko je reševal soborce. Ustanoviteljica osnovne šole, občina Hoče - Slivnica je za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja Slivnica, Čreta, Vrhi v Polani, Radizel, Orehova vas in Hotinja vas in jo obiskuje približno 400 učencev s spoštovanjem do zgodovine kraja, poimenovala šolo po padlem borcu. Prijava kraje je bila s strani osnovne šole posredovana Policijski postaji Rače.

Prav tako so poskušali ukrasti bronasti kip Karola Glaserja, književnega zgodovinarja, rojenega 1845 v Hočah, ki stoji na trgu, poimenovanem po njem. Občina je že nekajkrat pripravila skupaj s posamezniki in knjižnico Hoče projekte in razstave, povezane z njegovim življenjem in delom. Skulpturo smo iz preventivnih razlogov danes umaknili s trga in jo bomo v najkrajšem možnem času ponovno varno postavili. Spomenike postavljajo organizacije, združenja ali posamezniki v spomin na osebe oz. dogodke, ki se jih je treba spominjati in ne smejo utoniti v pozabo. V občini Hoče - Slivnica smo ponosni na svoje prednike in se jih s spoštovanjem spominjamo, po njih smo poimenovali trge, ulice in tudi obe osnovni šoli. Žal nam je, da moramo poročati o takšnih dejanjih, ki jih lahko preprečimo tudi s pomočjo vseh nas.

Želeli bi prositi in opozoriti vse občanke in občane Občine Hoče - Slivnica, naj bodo pozorni in sporočijo vsak takšen dogodek takoj ali na Policijsko postajo Rače 02 607 38 00 ali na Občino Hoče - Slivnica 02 616 53 25. Hvala za vašo pomoč.«