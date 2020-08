Tatovi kradli v lokalu in gostilni

V četrtkovem jutru so policisti PP Nova Gorica obravnavali vlom v eno od trgovin v naselju Šempas (Mestna občina Nova Gorica). Po prvih podatkih je neznani storilec tekom noči vlomil skozi stranska vrata objekta in nato iz notranjosti odtujil blagajniški minimum. Policisti okoliščine navedenega kaznivega dejanja še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave

podali kazensko ovadbo na novogoriško Državno tožilstvo v Novi Gorici.



Policiste OKC PU Nova Gorica so ob 8.58 obvestili o vlomu skozi vhodna vrata v gostinski lokal v Ozeljanu. Po prvih ugotovitvah si je neznani storilec iz notranjosti objekta prilastil blagajniški minimum. Policisti PP Nova Gorica okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na novogoriško Državno tožilstvo, so sporočili s PU Nova Gorica.