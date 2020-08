Tatovi kradejo poljščine

Policisti pozivajo domačine, naj jih obveščajo o sumljivih vozilih in osebah.

S konji in psi

V noči na ponedeljek je v Šmihelu v Novem mestu nekdo z zelenjavnega vrta ukradel okoli 50 kilogramov paradižnika in pet kilogramov paprike. A to še zdaleč ni osamljen primer, saj policisti v poletnih mesecih običajno prejmejo več obvestil občanov o tatvinah vrtnin in poljščin.»Na Policijski upravi Novo mesto se zavedamo, da gre v teh primerih za protipravna ravnanja, ki pomembno vplivajo na občutek varnosti naših občanov ne glede na to, da gre v večini primerov za manjšo premoženjsko škodo,« pojasnjuje, tiskovna predstavnica tukajšnjih policistov.»V okviru kadrovskih zmožnosti se s povečano prisotnostjo policistov in drugimi oblikami policijskega dela prizadevamo preprečevati tovrstna dejanja na tistih območjih, kjer je več tatvin. Poleg naših policistov občasno naloge patruljiranja opravljajo tudi policisti vodniki službenih psov in policisti postaje konjeniške policije,« še pravi in dodaja, da sta se tako policistka in policisti Postaje konjeniške policije Ljubljana minuli konec tedna pridružili kolegom na območju Velikega Mraševega in Podbočja (na območju PP Krško) in v okolici Novega mesta. Policisti ob tem pozivajo domačine, naj jih obveščajo o sumljivih vozilih in osebah, ki jih opazijo.