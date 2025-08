Tatovi kablov spet udarili, škoda je ogromna

Pisali smo že o zlikovcih, ki na območju ob Savi Bohinjki kradejo telekomunikacijske kable. Na odseku železnice od Bohinjske Bele do Bohinjske Bistrice naj bi pokradli že vsaj 5 kilometrov kablov. »Že 15 let prihajajo sem, a postaja vse huje. Prav noro je ratalo vse skupaj! Vedno bolj nasilni in iznajdljivi so, vse imajo naštudirano in nihče jim nič ne more«, je naši novinarki pred dnevi ribiški čuvaj.

In kot kaže, jim res nihče nič ne more. Blejski policisti so bili namreč v torek nekaj čez 8. uro spet obveščeni o tatvini telekomunikacijskega kabla ob železniški progi na relaciji med Bledom in Bohinjsko Bistrico.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, si je storilec prilastil več kot en kilometer kabla in s tem povzročil za več deset tisoč evrov premoženjske škode,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, je še dodal.