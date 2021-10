Tatove je zanimal le denar

Kot vse kaže, so imeli nepridipravi minulo soboto zvečer pohod po Slovenskih goricah, saj so vlamljali v osebne avtomobile ter iskali izključno gotovino.

Komandir PP Gornja Radgona Aleksander Kreslin bi bil vesel, če bi jim kdo sporočil kakšen podatek o vlomih. FOTO: Arhiv

Komandir PP Gornja Radgona Aleksander Kreslin nam je potrdil, da so tamkajšnji policisti obravnavali več vlomov v avtomobile, tako v noči na minulo nedeljo kot tudi v nedeljo, ko so lastniki ugotovili, da so tudi njihovega konjička obiskali neznanci. Največ vlomov se je v soboto ponoči najverjetneje zgodilo v Spodnji Ščavnici pri Gornji Radgoni, kjer na tapeti niso bili samo gostje turistične kmetije, temveč tudi njen lastnik.

»Na Kmečkem turizmu Hari v Spodnji Ščavnici smo praznovali abrahama moje mame, ko smo med 21.00 in 21.30 ugotovili, da je nekdo vlomil v zaklenjeno vozilo, v katerem so bila darila, ki jih je mama dobila od gostov. Pobrali so kuverte, v katerih je bil denar, preostala darila in druge predmete v avtomobilu so pustili.

Vlomili so ali poskusili vlomiti v približno 12 vozil, tudi v vozilo lastnika kmečkega turizma, ki je bilo parkirano ob cesti. Vozila so bila od nižjega cenovnega razreda do višjega. Storilce ni prestrašilo niti to, da so se otroci malce nižje, kjer je bilo osvetljeno, zunaj igrali. Skupno vrednost ukradenega denarja lahko le ugibamo, saj mama ni odpirala kuvert, ko jih je dobila,« nam je razlagala Jerneja Matis, hči slavljenke iz Segovcev v Apaški dolini.

Jerneja Matis ne more verjeti, da nepridipravom uspe vlomiti, ne da bi se sprožil alarm. FOTO: Osebni Arhiv

Dodala je, da jo je poklicala neka ženska in ji povedala, da so imeli v istem času rojstnodnevno zabavo v Jablancah (Korena) in naj bi se jim zgodilo isto. »Tudi policisti PP Gornja Radgona so že zvečer povedali, da je bilo v zadnjem obdobju več podobnih primerov. Storilcem nekako uspe odpreti avto, ne da bi se sprožil alarm.

Na enem izmed avtomobilov so bila stranska ogledala še zaprta, kot da je avto zaklenjen, zaklenjena so bila vsa vrata, razen tistih na voznikovi strani, kjer so vlomili. Neke večje škode na večini vozil ni bilo, le majhne praske, kjer so v notranjost potisnili žico ali orodje, s katerim so odprli vrata,« ugotavlja Jerneja in opozarja, da je na pohodu očitno izurjena tolpa, ki jo zanima samo gotovina.

»Zanimivo je tudi to, da je bila v enem izmed avtomobilov lovska oprema – dva daljnogleda – skupne vrednosti okoli 8000 evrov, a tega niso vzeli. Še sreča, seveda. Tudi vse dokumente in ključe so pustili, tako da so res načrtno vzeli samo denar,« dodaja sogovornica.

Glede dogajanja v Spodnji Ščavnici se je odzvala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš: »Policisti smo bili 9. oktobra malo po 21. uri obveščeni o vlomu v vozilo v Spodnji Ščavnici. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v času od 15.30 do prijave na parkirišču turistične kmetije vlomil v dva osebna avtomobila ter odtujil okrog 400 evrov in darilne bone.

V enem od avtomobilov je bila lovska oprema, vredna 8000 evrov, a tatov ni zanimala.

Naknadno je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec poskušal vlomiti še v več vozil na istem parkirišču. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Občanom svetujemo, da v vozilu ne puščajo predmetov, saj vlomilci najpogosteje vlomijo v vozila, v katerih opazijo različne predmete. Zapirajo naj vsa okna in vrata, zaklenejo vozilo in prtljažnik ter vklopijo alarmno napravo. Če je to le mogoče, naj vozila parkirajo na urejenih parkiriščih. V primeru vloma ali ob pojavu sumljivih oseb v bližini parkiranih vozil naj takoj obvestijo policiste na številko 113.«