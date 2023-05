Tatova iz azilnega doma sta na Petkovškovem nabrežju izvlekla noža

Alžirec Abdelaziz Kaasis, ki je bil pri nas nameščen v azilnem domu, najbrž še danes obžaluje dogodke 15. avgusta 2021, ko se je tatvina, ki si jo je privoščil na račun švedskega para v centru Ljubljane, izrodila v več kaznivih dejanj, zaradi katerih bo za zapahi skupaj dve leti in tri mesece, nato pa sledi ukrep izgona tujca iz naše države za dobo petih let.

Nastanjena sta bila v azilnem domu. FOTO: Jure Eržen

Kaasis je skupaj s pajdašem iz azilnega doma Soufianom Najijem v zgodnjih jutranjih urah, okoli šestih, pristopil do Švedov, ki sta sedela na klopi ob Ljubljanici na Petkovškovem nabrežju, in se jima čisto približal, da je bilo tujcema že neprijetno, saj se ju je že dotikal. Davida S. je zamotil s pogovorom, nato pa mu iz žepa sunil mobilni telefon iphone v vrednosti 800 evrov, pa tudi denarnico, v kateri je imel osebno izkaznico, dve bančni kartici in najmanj 150 evrov gotovine. Plen je izročil pajdašu, nato pa sta odšla. A sta David S. in njegovo dekle Miranda ugotovila, da sta bila okradena, odšla sta za tatovoma in ukradeno terjala nazaj. Vendar se je zapletlo, ker tatova tega nista hotela storiti. David S. je Najija stisnil k sebi, da bi ga zadržal, a sta skupaj padla po tleh. Nato je Naji udaril tako njega kot njegovo dekle, da je tudi ona padla po tleh.

Končal je za zapahi. FOTO: Uroš Hočevar

Na pomoč Švedoma sta takrat priskočila varnostnika Marinko S. in Zoran M., a se je zapletlo le še bolj, saj sta tatova izvlekla noža in začela zamahovati proti četverici. Na srečo jima jih ni uspelo porezati, saj sta se Marinko in Zoran branila s stoli. Napadalca sta nato pobegnila na skirojih, a sta že v dveh urah pristala v rokah policistov. Soočen z očitki na svoj račun je Naji očitke na sodišču priznal, Abdelaziz Kaasis pa ne. Priznal je sicer tatvino (tudi v tem delu je sprva dejal, da je poleg telefona vzel denarnico, kasneje pa to zanikal), a zanikal, da bi nož sploh držal v roki. Dejal je namreč, da je poskušal le pomagati prijatelju Najiju v pretepu in da ga je celo hotel umiriti in mu vzeti nož iz rok. A so oškodovanci skladno povedali, da je tudi on imel nož in z njim zamahoval.

2 leti in tri mesece bo za zapahi predrzni tat.

Izkazalo pa se je, da je Kaasis očitno bil na tatinskem pohodu, saj so policisti pri njem našli še drug ukraden plen, povedal je tudi, da se je s skirojem vso noč pred tem vozil po Ljubljani. Alžirec je priznal, da se je le malo pred dogajanjem na Petkovškovem nabrežju ustavil pred pubom Parlament. V notranjost ni smel, ker ni izpolnjeval takrat veljavnega pogoja PCT. Videl je »sumljivega« človeka, ki je po njegovem nekaj prikrival, v rokah je imel belo vrečko. To je ta človek pustil pred vhodom v lokal in odšel v notranjost, sam pa je vrečko vzel in v njej našel tri mobilne telefone. Vsaj eden je bil uporaben in bi ga lahko prodal naprej. Telefon je pripadal oškodovancu Marku C., ki je njegovo vrednost ocenil na 150 evrov.

Gostoljubje je Alžirec izkoristil za izvrševanje kaznivih dejanj, zato mu ga bomo odrekli.

Sodišče je obtožencu za drzno tatvino prisodilo osem mesecev zapora, za vsako od štirih kaznivih dejanj poskusa lahke telesne poškodbe po štiri mesece zapora, za še eno tatvino pa še štiri mesece in mu nato torej izreklo enotno kazen dveh let in treh mesecev zapora. Na mestu je torej tudi ukrep izgona tujca za pet let. K nam je Alžirec prišel kot ilegalni migrant, nato kljub prošnji za azil državo zapustil in odšel na Nizozemsko. Tam so ga zalotili in ga vrnili k nam in ponovno je bil nastanjen v azilni dom. Gostoljubje pa je Alžirec izkoristil za izvrševanje kaznivih dejanj, zato mu ga bomo odrekli.