»Tistega dne se mi je porušil svet. Smrt mame me je povsem potrla. Imam hude psihične težave, jemljem zdravila, čeprav ne pomagajo dosti. Tudi samomor sem že delal pa v bolnišnici sem bil,« je ves skrušen pred sodiščem dejal Miha Šum iz Mavrlena pri Črnomlju, ki mu še danes ne da miru misel, kaj je bilo narobe, da so psi napadli njegovo mamo, o kateri govori z veliko ljubezni in spoštovanja. »Tistega dne je šlo vse narobe. Ko vsaj ne bi zamudil avtobusa. Tik pred mano je odpeljal. Če bi prišel domov pravi čas, se ne bi zgodila tragedija. Mamici sem dobesedno prepovedal, da h...