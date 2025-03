V zadnjih dvajsetih letih smo bili v Sloveniji priča kar nekaj grozljivim napadom psov na ljudi. V nekaterih primerih so bili žrtve njihovi lastniki, v drugih posamezniki, ki so se povsem naključno znašli v bližini psov. V zgodovino samostojne Slovenije se bo zagotovo kot najbolj odmeven primer zapisal napad psov na Oražnovi ulici v Ljubljani. Najprej, v večernih urah 15. marca 2006, ko so bulmastifi Saše Baričeviča skočili izza ograje tamkajšnje hiše in krvoločno ogrizli Stanislava Megliča, ki je nič hudega sluteč pešačil mimo. Baričevičevi psi pa so nato 2. februarja 2010 še enkrat udarili. ...