Tatinskega Ljubljančana in Bosanko opazil prodajalec v Kopru

V četrtek popoldan je koprske policiste poklical zaposleni iz prodajalne, ki je v Kopru prepoznal osebi, ki sta večkrat kradli iz trgovine, pa tudi iz drugih trgovin. Policisti so po opisu izsledili vozilo ljubljanske registracije v Kopru. Identificirali so 59-letnega moškega iz Ljubljane in 44-letno žensko, državljanko BiH.

Podana bo kazenska ovadba

Odvzeli so jima prostost. V tem je do avta prišel drugi moški in se odpeljal, vendar so prijeli tudi njega (57-letnik z okolice Ljubljane). Vsi postopki še potekajo, policisti ugotavljajo izvor izdelkov, ki so jih imeli osumljeni v vozilu. Po zaključenih vseh postopkih bo podana kazenska ovadba.