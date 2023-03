V začetku februarja je javnost predvsem po zaslugi televizijske novinarke Evgenije Carl izvedela za zgodbo o 65-letni negovalki Svetlani Kutin. Policisti so jo kazensko ovadili za štiri kazniva dejanja velikih tatvin in nasilništvo, vse v škodo starejših občanov. Razkritje je očitno opogumilo še druge domnevne žrtve. Kot so nam sredi februarja povedali na PU Koper, so prejeli pet novih prijav tatvin. »V vseh primerih je šlo za tatvine zlatnine in denarja, ki so bile izvršene v obdobju zadnjih šest let, in sicer tako na območju slovenske Istre kot Ljubljane in širše okolice. Do zdaj še n...