Tatici na hladnem, na delu jih je še več

Pričakujejo še več vlomov

Po stanovanjih kradejo zlatnino in druge vredne stvari. FOTO: PU Maribor

Na Policijski upravi Maribor ugotavljajo, da se v zadnjem času na območju Podravja povečuje število kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, zlasti vlomnih tatvin. Tako so jih samo v torek v Mariboru poklicali zaradi treh vlomov v stanovanja. Poleg tega so se odzvali na klice zaradi štirih vlomov v stanovanjske hiše na območjih policijskih postaj Maribor II, Lenart, Slovenska Bistrica in Ptuj.Že pred dnevi so poročali, da je preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru zoper dve mlajši osumljenki vlomov v stanovanja na območju Maribora, bili sta romskega videza, odredil pripor. Obe sta še vedno priprti. Kljub temu so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da bi lahko tudi torkove vlome v stanovanja na območju Maribora izvršile mlajše ženske podobnega (romskega) videza, zelo verjetno tujke.»Po zbranih obvestilih govorijo hrvaški jezik. Pričakovati je, da bodo storilci v prihodnjih dneh nadaljevali dejanja. Policisti bomo vse moči usmerili v njihovo izsleditev in prijetje. Vseeno pa je nujno samozaščitno ravnanje. Občani naj bodo pozorni na osebe, ki vstopajo v njihove stanovanjske bloke ali stolpnice, neznancem naj ne odpirajo vrat, dosledno naj zaklepajo vrata, praznijo poštne nabiralnike in na splošno naj poskrbijo, da stanovanja ne bodo dajala videza, da nikogar ni doma,« je pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. Dodal je, naj ljudje doma ne hranijo vrednejših predmetov ali gotovine. »Če vseeno postanejo žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113, do prihoda policistov pa naj ne hodijo po stanovanju in naj se ničesar ne dotikajo,« je še povedal Šadl.Ob tem je državljane zaprosil, naj na telefonsko številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali na profil Policijske uprave Maribor na facebooku sporočijo vse, za kar menijo, da bi lahko pripomoglo k preiskavi teh vlomov. Še zlasti če so v stanovanjskih blokih ali stolpnicah opazili mlajši ženski ali več njih romskega videza, za katere bi se dalo sklepati, da izvršujejo kazniva dejanja. »Ker osumljenci za prevoz praviloma uporabljajo vozila hrvaških registrskih oznak, bi bila zelo dobrodošla informacija tudi o tem, ali je kdo kje opazil taka vozila,« je sklenil.